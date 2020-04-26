Обо мне.

Умения и навыки: высокие организаторские навыки, умение работать со специализированными программами, коммуникабельность, умение находить решения, договорные навыки, грамотный документооборот, хорошие познания в технике, наличие водительского удостоверения категории В, стратегическое и тактическое мышление.Увлечения, хобби: математика, экономика, литература, информатика, спорт, правоведение, этика, туризм, волейбол, футбол, пейнт / страйк-бол.

Личные качества: упорство, стремление к самосовершенствованию, целеустремленность, честность, ответственность, желание найти дело своей жизни, хорошая финансовая мотивированность.