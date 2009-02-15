Сайт на cms http://www.webasyst.ru/ Нужно сделать 9 пунктов 1,Ссылки надо ЧПУ(человеко понятные урлы) сейчас - http://era-ing.com.ua/index.php?categoryID=579&category_slug=uslugi-era-inzhiniring надо - http://era-ing.com.ua/uslugi-era-inzhiniring сейчас - http://era-ing.com.ua/index.php?categoryID=606&category_slug=truba-dlja-tyoplogo-pola надо - http://era-ing.com.ua/teplij-pol/truba-dlja-tyoplogo-pola ...
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Softopirat.com в фаерфоксе, при перезагрузке браузера выскакивает сообщение и показывает трояны с шаблона грузятся на комп! Надо подчистить Приложено два скринаВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Softopirat.com 1,схема расстановки в прикрепленном файле, верхний блок уже стоит, его посмотреть, если надо переделать, добавить правый блок в первом екране и левый блок во втором екране 2,также надо добавить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
flashplayer.ru/ Изменения в оформлении, без форума, добавить комментарии/обсуждение игры, добавить кнопку Заработать(предложение своего варианта описания игры) 1, Сроки 2, Цена 3, CMS или самопис использование HTML5 ОБЯЗАТЕЛЬНО Максимально ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт самоделок, поделок, советов Примерно образцы сайтов http://www.diy.ru/ http://www.freeseller.ru/Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен парсер по запросу из поисковой строки на сайте, ищет по списку сайтов, находит файл, втягивается на сайт файл, фото, описание и отдается пользователю работа с минусовками (музыка). karaoke-karaoke.com.uaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести сайт (все данные) с хостинга ukoz на платный хостинг без потерь для seo Сроки? цена? CMS? http://www.karaoke-karaoke.com.ua/Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Можно на CMS Важно Должно работать! Работать быстро и качественно... Нужно наполнить с сайта tinydeal.com/ru/ и chinabuye.com/ru/ Оформление нравится ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ссылка внизу. Подобие такого сервиса с видоизменением , интересует на чем? как долго? сколько денег? Есть варианты уже сделанного или подобного предлагайте! http://smofast.com/?ref=11307Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
У кого есть рабочий скрипт доски обьявлений с фото, с платными функциями? интересует поднятие, выделение , и прочее , предлагайте варианты и цены , фуфло не предлагать! установка на хостинг , настройкаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать на вордпресс блог под ключ , со всеми плагинами которые необходимы для нормального функционирования (сео,защита,автосоцсети,синонимайзер,быстрая регистрация для посетителей )+парсер контентаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
задание параметров. размещение отзывов, использование учетной записи выбор как парсером или через поиск по заданным словам , в отзывы писать заданные варианты текстов, чередуя . возможно использование списка проксиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен полноценный , Качественный шаблон с установкой и гарантией доработки если что не так. Интернет магазин одежда, обувь , акссесуары , товары с китаяДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо отстроить и доделать cms ECShop 1.Атрибуты прописать под одежду и обувь (по taobao.com) название,размеры,цвета,материал,код,вес,наличие, 2., сделать загрузку фотографий 10шт , сделать вывод товаров на главную страницу 3.Поправить шаблон (перерисовать кнопки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
http://iluvi.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.29.aAPTvM&user_number_id=62760767&ssid=r11 http://shop104569054.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.13.aAPTvM&user_number_id=764283468&ssid=r11 http://shop70652612.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.60.aAPTvM&user_number_id=721099450&ssid=r11 Настроить на все три магазина раздел одежда , обувь ,аксессуары , взять надо категория , подкатегория ,все фото товара (изменить название на код ...Закрыт11 лет назад
Надо отстроить и доделать cms 1.Атрибуты прописать под одежду и обувь (taobao.com) название,размеры,цвета,материал,код,вес,наличие, 2.Исправить надписи в админке с китайского на читаемый русский , сделать загрузку фотографий 10шт , сделать вывод товаров ...Закрыт11 лет назад
- $1500
Поиск/сортировка по улицам , районам , параметрам Большие фото ,карта с обьявлениями Главная в виде лендинга ввод эмайл и имени , как на купониках например http://kuponator.ru/ стандартный функционал . управление рекламой и ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайты размещаются по категориям , у каждого есть страница с детальным описанием , везде есть кнопки для перехода на сайт , администратору полное управление расположениями, баннерами , создание , удаление, изменение категорий и прочее ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Настраиваемый модуль для автоматического размещения обьявления на сайты в свой аккаунт , например как в рассыльщиках один раз выбираешь чтобы поля соответствовали информации , вводишь пароль логин , регистрируешся на всех сайтах и размещая на ...Закрыт11 лет назад
по работе как правильно незнаюПОРТАЛ, МАГАЗИН или Доска обьявлений , что то похожее Prom.ua , кратко , есть юр лица (фирмы) и есть частники , все как на доске обьявлений , товары и услуги ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад