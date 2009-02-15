A_next

Андрей Бутенко A_next

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки сайта

    Сайт на cms http://www.webasyst.ru/ Нужно сделать 9 пунктов 1,Ссылки надо ЧПУ(человеко понятные урлы) сейчас - http://era-ing.com.ua/index.php?categoryID=579&amp;category_slug=uslugi-era-inzhiniring надо - http://era-ing.com.ua/uslugi-era-inzhiniring сейчас - http://era-ing.com.ua/index.php?categoryID=606&amp;category_slug=truba-dlja-tyoplogo-pola надо - http://era-ing.com.ua/teplij-pol/truba-dlja-tyoplogo-pola ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Определяет троян

    Softopirat.com в фаерфоксе, при перезагрузке браузера выскакивает сообщение и показывает трояны с шаблона грузятся на комп! Надо подчистить Приложено два скрина

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • В шаблон DLE вставить два блока Adsens Google+дополнительные

    Softopirat.com 1,схема расстановки в прикрепленном файле, верхний блок уже стоит, его посмотреть, если надо переделать, добавить правый блок в первом екране и левый блок во втором екране 2,также надо добавить ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать подобное по функционалу

    flashplayer.ru/ Изменения в оформлении, без форума, добавить комментарии/обсуждение игры, добавить кнопку Заработать(предложение своего варианта описания игры) 1, Сроки 2, Цена 3, CMS или самопис использование HTML5 ОБЯЗАТЕЛЬНО Максимально ...

    HTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание скрипта

    Нужен парсер по запросу из поисковой строки на сайте, ищет по списку сайтов, находит файл, втягивается на сайт файл, фото, описание и отдается пользователю работа с минусовками (музыка). karaoke-karaoke.com.ua

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доска объявлений с поднятием и выделением объявл.

    У кого есть рабочий скрипт доски обьявлений с фото, с платными функциями? интересует поднятие, выделение , и прочее , предлагайте варианты и цены , фуфло не предлагать! установка на хостинг , настройка

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • WordPress

    Доброго времени суток. Нужно сделать на вордпресс блог под ключ , со всеми плагинами которые необходимы для нормального функционирования (сео,защита,автосоцсети,синонимайзер,быстрая регистрация для посетителей )+парсер контента

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для ютуб

    $50

    задание параметров. размещение отзывов, использование учетной записи выбор как парсером или через поиск по заданным словам , в отзывы писать заданные варианты текстов, чередуя . возможно использование списка прокси

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать шаблон под EcSop

    Нужен полноценный , Качественный шаблон с установкой и гарантией доработки если что не так. Интернет магазин одежда, обувь , акссесуары , товары с китая

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт магазина привести в порядок

    Надо отстроить и доделать cms ECShop 1.Атрибуты прописать под одежду и обувь (по taobao.com) название,размеры,цвета,материал,код,вес,наличие, 2., сделать загрузку фотографий 10шт , сделать вывод товаров на главную страницу 3.Поправить шаблон (перерисовать кнопки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отладить файл проекта для DATACOL

    http://iluvi.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.29.aAPTvM&amp;user_number_id=62760767&amp;ssid=r11 http://shop104569054.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.13.aAPTvM&amp;user_number_id=764283468&amp;ssid=r11 http://shop70652612.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a2106.m874.1000384.60.aAPTvM&amp;user_number_id=721099450&amp;ssid=r11 Настроить на все три магазина раздел одежда , обувь ,аксессуары , взять надо категория , подкатегория ,все фото товара (изменить название на код ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ecshop Настроить и подправить

    Надо отстроить и доделать cms 1.Атрибуты прописать под одежду и обувь (taobao.com) название,размеры,цвета,материал,код,вес,наличие, 2.Исправить надписи в админке с китайского на читаемый русский , сделать загрузку фотографий 10шт , сделать вывод товаров ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт частного риэлтора

    $1500

    Поиск/сортировка по улицам , районам , параметрам Большие фото ,карта с обьявлениями Главная в виде лендинга ввод эмайл и имени , как на купониках например http://kuponator.ru/ стандартный функционал . управление рекламой и ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт рейтинга полезности сайтов

    $250

    Сайты размещаются по категориям , у каждого есть страница с детальным описанием , везде есть кнопки для перехода на сайт , администратору полное управление расположениями, баннерами , создание , удаление, изменение категорий и прочее ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт покупки продажи недвижимости с доп модулем

    $50

    Настраиваемый модуль для автоматического размещения обьявления на сайты в свой аккаунт , например как в рассыльщиках один раз выбираешь чтобы поля соответствовали информации , вводишь пароль логин , регистрируешся на всех сайтах и размещая на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Портал

    по работе как правильно незнаюПОРТАЛ, МАГАЗИН или Доска обьявлений , что то похожее Prom.ua , кратко , есть юр лица (фирмы) и есть частники , все как на доске обьявлений , товары и услуги ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

edelvaice
36 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Разработка дизайна обменника!
Андрей очень хороший и приятный человек, проявил себя в качестве заказчика который четко ставит требования к работе, что существенно облегчает работу. Оплата была произведена вовремя...Сотрудничеством довольна. Побольше таких заказчиков как Андрей! Отзыв конечно только положительный!
Если человек професионал своего дела,то это сразу чувствуеться!!!даже если он так не думает! Великолепное ощущение потребности клиента,легко и приятно работать! Все сделано на высшем уровне и качеством! По времени идеально в сроки! Всем советую , если конечно ВАМ хочеться чего то нестандартного,не шаблоного!!! Иногда люди талантливы и сами этого не замечают! От работы и знакомства с этим человек я получил огромное удовлетворение! Вот данная работа -> http://www.weblancer.net/users/edelvaice/portfolio/510672.html#item
Ответный отзыв
MakeMyWeb
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Сайт,файлы!
Отличный заказчик. Задачу поставил четко и ясно! Оплата без задержки!
Все сделано за сутки,скромно по цене, быстро по срокам, и самое главное качественно написанно согластно всем моим запросам!!! Огромное спасибо за оперативность и качество! Рекомендую тем кто ищет качество+цена+професионализм!
Ответный отзыв