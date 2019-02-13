Делаю красоту:)

В основном занимаюсь фотографией.

Большинство своих работ ретуширую самостоятельно, при необходимости.

С программами Adobe Photoshop и Adobe Lightroom знакома не по-наслышке около 10 лет.

Что я фотографирую:

* портреты

* Love-story

* бьюти

* модельные теты

* фотопрогулки

* lifestyle

В область обработки фотографий входит:

* цветокоррекция и обтравка

* ретуширование методом частотного разложения

* избавление фотографии от "мусора"

* реставрация изображений