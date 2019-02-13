Александра Федорова AalefexiaAalefexia
30 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Делаю красоту:)
В основном занимаюсь фотографией.
Большинство своих работ ретуширую самостоятельно, при необходимости.
С программами Adobe Photoshop и Adobe Lightroom знакома не по-наслышке около 10 лет.
Что я фотографирую:
* портреты
* Love-story
* бьюти
* модельные теты
* фотопрогулки
* lifestyle
В область обработки фотографий входит:
* цветокоррекция и обтравка
* ретуширование методом частотного разложения
* избавление фотографии от "мусора"
* реставрация изображений
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