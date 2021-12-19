Набор текста, перепечатка и многое другое
Среднеспециальное образование, профессия юрисконсульт. Есть опыт работы в органах Прокуратуры РК. Помощник прокурора по административным делам.
Предлагаю услуги набора текста на дому!
Набор текста от меня включает:
1. Печать текста с отсканированного документа
2. Печать текста с книжных носителей
3. Печать текста с изображений4. Печать текста с рукописей5. Печать текста с аудио/видео6. Исправление ошибок и редактирование.
Набор текста осуществляется в MS Word Office.
О моих преимуществах:
1. Быстрый и продуктивный рабочий процесс.
2. Выполнение работ в сроки.