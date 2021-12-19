Набор текста, перепечатка и многое другое

Среднеспециальное образование, профессия юрисконсульт. Есть опыт работы в органах Прокуратуры РК. Помощник прокурора по административным делам.

Предлагаю услуги набора текста на дому!

Набор текста от меня включает:

1. Печать текста с отсканированного документа

2. Печать текста с книжных носителей

3. Печать текста с изображений4. Печать текста с рукописей5. Печать текста с аудио/видео6. Исправление ошибок и редактирование.

Набор текста осуществляется в MS Word Office.

О моих преимуществах:

1. Быстрый и продуктивный рабочий процесс.

2. Выполнение работ в сроки.