Abdul-a

Alex Ivanov Abdul-a

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Оптимизация, продвижение сайтов. Копи/ре-райтинг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

- Продвижение интернет ресурсов в поисковых системах

- Составление и корректировка семантического ядра Интернет ресурсов, рекламных блоков.

- Разработка и проведение рекламных кампаний в сети Интернет

- Анализ рынка, продукта, конкурентов

- Определение каналов продвижения продукта в сети Интернет

- Составление медиа-плана

- Подготовка партнерской программы к работе и создание партнерской сети

- Работа с рекламными площадками, рекламными брокерами

- Составление рекламных текстов, текстов для вспомогательных сайтов, написание пресс-релизов

- Разработка комиссионной структуры для партнерской программы

- Организация рекламы с помощью скрытого маркетинга