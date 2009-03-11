Оптимизация, продвижение сайтов. Копи/ре-райтинг
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
- Продвижение интернет ресурсов в поисковых системах
- Составление и корректировка семантического ядра Интернет ресурсов, рекламных блоков.
- Разработка и проведение рекламных кампаний в сети Интернет
- Анализ рынка, продукта, конкурентов
- Определение каналов продвижения продукта в сети Интернет
- Составление медиа-плана
- Подготовка партнерской программы к работе и создание партнерской сети
- Работа с рекламными площадками, рекламными брокерами
- Составление рекламных текстов, текстов для вспомогательных сайтов, написание пресс-релизов
- Разработка комиссионной структуры для партнерской программы
- Организация рекламы с помощью скрытого маркетинга