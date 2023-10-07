Abdulaziz0507

Мастер в строительстве

«Я ответственный, проактивный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, честный. Мои сильные стороны — хорошие управленческие и лидерские навыки, клиентоориентированность, системное мышление, позитивный настрой. Не пью, не курю, есть права категории B».

Вот последнее предложение — прямо топчик. Кандидата не смущает, что курение — личный выбор каждого, который никак не относится к работе, а информация о правах нужна лишь персональным водителям, курьерам, таксистам или дальнобойщикам. Этот пример — просто набор характеристик, за которым, если честно, не видно личность человека. И единственный вывод, который можно сделать из описания — этот человек не любит запариваться.

«Обладаю высокой работоспособностью, умею работать в режиме многозадачности и в команде, имею развитые организационные и управленческие способности. Хобби: чтение книг, театр, опера. Замужем, двое детей».

Не нужно лишний раз распространяться о вашей личной жизни и упоминать семейное положение. Вас, возможно, спросят об этом позже, и вы можете отказаться отвечать, кстати. А весь остальной текст — просто вода.

«Мой общий стаж работы — более 9 лет. Личные качества: целеустремленность, амбициозность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Заинтересована в развитии в сфере N. Высокая самомотивация. Уверенный пользователь ПК».