AbdushamaMalika

Малика AbdushamaMalikaAbdushamaMalika
20 летКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Перепечатка текстов
Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите: качественную работу и быстрые ответы на ваши сообщение и вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.