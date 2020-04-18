Дизайн баннеров для фейсбука/инстаграмма, дизайн визиток (business cards), дизайн флаеров, дизайн буклетов, визуальное оформление документов...

Последние пол года практикую дизайн баннеров для соцсетей в соответствием с требованиями заказчика. Как начинающий дизайнер хочу набить руку и набраться опытом на небольших заказах. И буду признателен за ваши отзывы по окончанию работы.