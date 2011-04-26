Курсовые по водоснабжению, вентиляции, электронике и информатике

Выполняю курсовые работы и проекты по сельскохозяйственному водоснабжению поселков (рассмотрю возможность и для промышленного и городского водоснабжения, в том числе по внутреннему водоснабжению зданий). Также выполняю курсовые проекты по отоплению и вентиляции животноводческих ферм. Выполняю контрольные работы по электронике и информатике.

Выполню диссертационную работу по технической дисциплине включая разработку и изготовление установки, написание статей по требованиям ВАК и патентов по тарифу 200$ в месяц + стоимость проведения экспериментов.