Курсовые по водоснабжению, вентиляции, электронике и информатике
Выполняю курсовые работы и проекты по сельскохозяйственному водоснабжению поселков (рассмотрю возможность и для промышленного и городского водоснабжения, в том числе по внутреннему водоснабжению зданий). Также выполняю курсовые проекты по отоплению и вентиляции животноводческих ферм. Выполняю контрольные работы по электронике и информатике.
Выполню диссертационную работу по технической дисциплине включая разработку и изготовление установки, написание статей по требованиям ВАК и патентов по тарифу 200$ в месяц + стоимость проведения экспериментов.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
14 лет назад
AutoCAD
Курсовой проект выполнен Дмитрием по заданию. Пришлось только поволноваться по связи с фрилансером, так как ввиду большой занятости его, не сразу удавалось решать рабочие вопросы. Предполагаю, что Дмитрий учтет пожелания клиента и будет более оперативен в решении вопросов. Ставлю 10 баллов! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Задание дает конкретное и понятное и рассчитывается без затягивания. Побольше таких надежных партнеров.
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