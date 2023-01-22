Сделаю перепечатку, набор текста с источников, набор текста из аудио, видео, фото.

Набираю текст в ручную, без каких либо программ, что исключает возможные ошибки.

Выполняю перепечатку с различных источников быстро, грамотно на русском языке. Заменю слова паразиты при видео, аудио печатке.

Могу работать с записями, где исписпользуются медицинские термины.

Важно для заказа:

- файл, ссылка на аудио, видео. Фото в хорошем какачестве с разборчивым почерком.

- точные требования к оформлению.

- желаемый срок.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.