Сделаю перепечатку, набор текста с источников, набор текста из аудио, видео, фото.
Набираю текст в ручную, без каких либо программ, что исключает возможные ошибки.
Выполняю перепечатку с различных источников быстро, грамотно на русском языке. Заменю слова паразиты при видео, аудио печатке.
Могу работать с записями, где исписпользуются медицинские термины.
Важно для заказа:
- файл, ссылка на аудио, видео. Фото в хорошем какачестве с разборчивым почерком.
- точные требования к оформлению.
- желаемый срок.
Готова к долгосрочному сотрудничеству.