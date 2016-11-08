smm специалист

- Разработать концепцию позиционирования в социальных сетях и стратегию по продвижению;

- Открытие и подготовка к старту групп/сообществ/страниц/аккаунтов;

- Управление, наполнение и поддержка ресурсов компании в социальных сетях;

- Мониторинг информационного поля, оперативная обработка информации.

- Популяризация и повышение узнаваемости бренда

- Аналитика группы (блога) и их активности

- Мониторинг упоминаний о бренде, работа с негативными отзывами, посев позитивных комментариев

- Распространение информации и ссылок в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги) / других

группах / среди пользователей;

- Анализ конкурентной среды;