smm специалист
- Разработать концепцию позиционирования в социальных сетях и стратегию по продвижению;
- Открытие и подготовка к старту групп/сообществ/страниц/аккаунтов;
- Управление, наполнение и поддержка ресурсов компании в социальных сетях;
- Мониторинг информационного поля, оперативная обработка информации.
- Популяризация и повышение узнаваемости бренда
- Аналитика группы (блога) и их активности
- Мониторинг упоминаний о бренде, работа с негативными отзывами, посев позитивных комментариев
- Распространение информации и ссылок в тематических сообществах (сайты, форумы, социальные сети, блоги) / других
группах / среди пользователей;
- Анализ конкурентной среды;
Портфолио
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