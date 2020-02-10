Abigorushka

Переводы. Русский, украинский, английский

Одинаково хорошо воспринимаю русский и украинский как на слух, так и в письме. С детства учил украинский. Да и слышал очень часто (в семье, по ТВ)

Английский учил уже более сознательно. На данный момент уровень языка позволяет смотреть практически любые фильмы/мультфильмы в оригинальной английской озвучке. Хорошо говорю и пишу на английском. Немало общался с разными иностранцами (не только носителями английского), так что имею представление как он звучит на разных акцентах.

В институте защищался на английском (диплом тоже полностью составлен на нём).

В тестировании Marlins набрал 90%.