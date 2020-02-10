Abigorushka

Алексей Дементьев AbigorushkaAbigorushka
34 годаУкраина/Севастополь
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Переводы. Русский, украинский, английский
Одинаково хорошо воспринимаю русский и украинский как на слух, так и в письме. С детства учил украинский. Да и слышал очень часто (в семье, по ТВ)
Английский учил уже более сознательно. На данный момент уровень языка позволяет смотреть практически любые фильмы/мультфильмы в оригинальной английской озвучке. Хорошо говорю и пишу на английском. Немало общался с разными иностранцами (не только носителями английского), так что имею представление как он звучит на разных акцентах.
В институте защищался на английском (диплом тоже полностью составлен на нём).
В тестировании Marlins набрал 90%.