Здравствуйте! Нужен Адекватный по деньгам и ОПЫТный верстальщик, который поможет вставить куски кода (формы заполнения опросов, разметку профилей и шаблоны ) с одного Готового сайта на Другой готовый сайт. ...
Создал и развиваю сайт www.buklet-listovka.ru
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Приветствую! Нужно составить проекты (4-7 шт.) под размножение статей. Проекты достаточно большие (должно получиться много вариантов на выходе с хорошей уникальностью). Сразу оставляйте ценник и асю. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Приветствую! Нужен человек, который часто на связи (не 2 раза в неделю уж точно) и может оперативно парсить небольшие новостные ленты. Скрипты меня НЕ интересуют, на выходе нужен дамп ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Встала задача сохранения входящих и исходящих писем с компьютеров сотрудников. Сейчас на всех компьютерах theBat и прямое подключение к pop3/smtp хостинга. Если с входящими письмами ...Системное программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Стоит задача переделать готовый плагин к WP, чтобы тот мог работать отдельно (с другими админками). Отписывайтесь только те, кто представляет себе устройство движка ВП и знает, как сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
День добрый! Есть проблема со скриптом редиректа: скрипт редиректа: http://редирект.ру конечный урл: www.сайт2.ру/раздел/?ID=3644 ссылка для редиректа имеет вид: http://редирект.ру/www.сайт2.ру/раздел/?ID=3644 Есть две следующих ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Приветствую! На проект требуется человек, хорошо разбирающийся в устройстве виндоса, а также протокола tcp/ip и браузерах. Проект интересный, творческий! p.s. сразу оставляйте асю для связи)Прикладное ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Подробности в аськеВеб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Здравствуйте! На сайте в модуле "обратная связь" самописной админки сломалась капча (не показывается картинка), нужно сменить на новую и надежную! Сразу оставляйте асю, я за компом, мониторю проект каждые ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте! Мне нужен макет брошюры с тестами по правилам дорожного движения (вопрос-варианты ответов + (иногда) иллюстрации). Задача делится на 3 части: 1. Найти свежие тесты - ...3D-графика7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день! Нужен человек, который возьмет с сайта текстовую информацию (около 100 стр.) и перенесет ее в ворд. Задача элементарная, но нужно сделать все аккуратно (чтобы главы/разделы были выделены, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $5
Здравствуйте! Нужен человек, который сможет подправить 2 маленьких момента в самописной админке на php. Искать ничего не нужно, я покажу нужный файл и нужный кусок кода, вам лишь нужно будет внести правку. ...Завершен15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужен человек, который поможет установить скрипт на СИ на сервер (дедик или vps c операционкой freebsd например). Бюджет - 20 wmz. Оставляйте сразу асю для ...Закрыт15 лет назад
- $12
Приветствую! Нужен копирайтер, который сможет прямо сейчас составить 4 проекта по алсабмитер (точнее сказать под аналогичную программу). Подробности задания опишу. Оплата - 3 у.е. за каждый проект. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $99
Приветствую! Мне нужно продвижение статьями/вечными ссылками нулевого сайта (еще даже не в индексе) по следующим словам: почта мэйл почта e-mail.ru почта бесплатная почта электронная почта ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер! Есть задача подключить к сайту различные информеры на финансовую тематику: * Биржевые индексы * Валютный рынок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Доброго дня! Есть самописный движок "личного кабинета", нужно на нем поправить 3 момента: 1) В одном из полей регистрации вставить проверку на наличие символов; 2) Внутри кабинета вставить ...Завершен16 лет назад
- $10
Суть задачи такая: есть файл txt со списком кейвордов (100К), где на каждой строке по одному кейворду, правее через знак "=" указывается частота встречаемости этого кейворда в поисковой выдаче. ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте! Никак не могу разобраться в проблеме: установили на сайт флешку, но она работает только на главной странице сайта, на внутренних не запускается. Видимо не прописаны полные пути к самой флешке... Сам ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Добрый день! Нужно оперативно (максимум за час) сделать простую флешку: есть готовая обтравленная картинка мячика, нужно во флеше сделать, чтобы он крутился (естественно, в одной плоскости) и катился от ...Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад