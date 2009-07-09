Abrams

Герман Abrams

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Создал и развиваю сайт www.buklet-listovka.ru

Отзывы фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь по верстке
HTML
Абсолютно нормальный адекватный заказчик. Четко знает что хочет, четко ставит задачи, но не гнушается уточнениями и помощью. Оплата полностью и в срок. С удовольствием буду работать с этим заказчиком по возможности и вам рекомендую.
Доволен сотрудничеством: вся работа выполнена на высоте! Рекомендую))
Ответный отзыв
Nastya_sova
Дурасова 
44 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Скопировать информацию с сайта в Ворд
Работать с вежливым, пунктуальным работодателем всегда приятно. Герман четко поставил задачу, оперативно ответил на текущие вопросы и без промедлений оплатил работу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Очень доволен сотрудничеством! Быстро обсудили все детали уже через пару часов я получил результат работы без единой ошибки! В общем, приятно сотрудничать, буду обращаться в будущем :)
Ответный отзыв
glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Подкорректировать самописный движок на php
PHP
Хороший заказчик: человеческое отношение, без лишнего формализма :)
Доволен сотрудничеством! Обсудили все по аське, не успел я выбрать Константина исполнителем, как он уже прислал мне исправленный файл - все было сделано с первого раза и за 30 секунд. Рекомендую этого исполнителя для сложных и интересных проектов :)
Ответный отзыв
UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Поправить несколько моментов в php-скрипте
PHP
Заказчик хороший. Подробно, можно сказать "на пальцах", объяснил что и как должно работать. Так что недопониманий никаких не было, работать было приятно. Надеюсь, ещё сработаемся =)
Александр сделал все быстро и на 100% правильно, полностью реализовав все мои задумки! Рекомендую его для выполнения сложных и ответственных проектов!
Ответный отзыв
Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
$5
10 баллов
16 лет назад
Скрипт подсчета частоты кейвордов
Очень терпеливое отношение. Выслушал все указания и четко им следовал. Приятен в общении. Оплата своевременна. Рекомендую!
Гениальное исполнение задачи! Скрипт был сделан менее чем за 10 минут, а феноменальная оптимизация кода сделала скрипт суперскоростным!! Рекомендую Алексея всем как первоклассного специалиста!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов