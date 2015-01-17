THE DESIGN

Здравствуйте, меня зовут Рамин Гусейнов, я живу и работаю в Баку.

Занимаюсь Дизайном 6 год, а также сочиняю музыку.Для меня самое главное в работе - Качество, Креативность и Сроки.

Буду рад работать с вами, максимально быстро и эффективно.

Ценю и уважаю порядочных и честных людей и буду готов работать с ними на длительный период.

Разрабатываю :

- Дизайн Интерьера

- Логотипы

- Буклеты

- Визитки

- Рекламные работы

- Слайд-шоу из фотографий + музыка

Навыки:

- 3Ds max

- CorelDRAW

- Adobe Photoshop

- Vegas Pro

- Fl studio