THE DESIGN
Здравствуйте, меня зовут Рамин Гусейнов, я живу и работаю в Баку.
Занимаюсь Дизайном 6 год, а также сочиняю музыку.Для меня самое главное в работе - Качество, Креативность и Сроки.
Буду рад работать с вами, максимально быстро и эффективно.
Ценю и уважаю порядочных и честных людей и буду готов работать с ними на длительный период.
Разрабатываю :
- Дизайн Интерьера
- Логотипы
- Буклеты
- Визитки
- Рекламные работы
- Слайд-шоу из фотографий + музыка
Навыки:
- 3Ds max
- CorelDRAW
- Adobe Photoshop
- Vegas Pro
- Fl studio
Портфолио
- Ресторан в стиле "Лофт"856 просмотров