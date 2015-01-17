Abrexan

Рамин Гусейнов Abrexan

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
THE DESIGN

Здравствуйте, меня зовут Рамин Гусейнов, я  живу и работаю в Баку.

Занимаюсь Дизайном 6 год, а также сочиняю музыку.Для меня самое главное в работе -  Качество, Креативность и Сроки.

Буду рад работать с вами, максимально быстро и эффективно.

Ценю и уважаю порядочных и честных людей и буду готов работать с ними на длительный период.

Разрабатываю :

- Дизайн Интерьера

Логотипы

Буклеты

Визитки

Рекламные работы

Слайд-шоу из фотографий + музыка 

Навыки:

- 3Ds max

- CorelDRAW

- Adobe Photoshop

- Vegas Pro

- Fl studio

Портфолио