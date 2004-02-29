Absentishka

Привет! У меня достаточно много хобби, я бы хотела проявить себя и показать , что могу помочь именно тебе своими знаниями. Читай ниже то, что я могу!

Переводы текстов, объявлений.

Выполнение домашней работы.

Редактирование текстов любой сложности.

Знания:

Английский язык . Год проживания в Лидсе (уровень В2)

Польский язык. На данный момент живу и учусь в Варшаве (уровень В2).

Русский и украинский языки на максимальном уровне.

Так же перевод с белорусского языка на выше перечисленные.

Спасибо за внимание!