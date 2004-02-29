Absentishka

Анастасия Рубчак AbsentishkaAbsentishka
19 летПольша/Варшава
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Привет! У меня достаточно много хобби, я бы хотела проявить себя и показать , что могу помочь именно тебе своими знаниями. Читай ниже то, что я могу!
Переводы текстов, объявлений.
Выполнение домашней работы.
Редактирование текстов любой сложности.
Знания:
Английский язык . Год проживания в Лидсе (уровень В2)
Польский язык. На данный момент живу и учусь в Варшаве (уровень В2).
Русский и украинский языки на максимальном уровне.
Так же перевод с белорусского языка на выше перечисленные.
Спасибо за внимание!