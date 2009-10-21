PR-обеспечение. Статьи. Интервью. Рерайт. Контент.

1. Более 300 публикаций в российских и зарубежных изданиях (статьи, интервью, репортажи, эссе - см. Портфолио):

журналы “БОСС”, “Деловые люди”, “Top-Manager”, “Мужской взгляд”, “Бизнес-Форум”, газеты “Труд”, “Российская газета”, “Известия”, “Вечерняя Москва”, “Московская правда”, “Новая газета”, “Интерфакс-Время”, “Аргументы и Факты”, “Новые Известия”, “Собеседник”, “Газета”, “Комсомольская правда”, "Деловой Петербург" и другие.

2. VIP-статьи, VIP-интервью, обзоры, репортажи, эдверториал, контент к сайтам.

Темы: психология (PR, отношения, менеджмент, здоровье), театр, кинематограф, история, эзотерика, туризм.

- Редактирование книг, рукописей, диссертаций, статей, докладов.

- Рерайт, оптимизация текстов любой сложности.

- Контент к сайтам: от концепции - до "заливки": разработка темы, разделов, поиск, обработка, адаптация.

Статьи для изданий: “Советник” (PR) http://www.sovetnik.ru/, “Интерфакс-Время” http://www.ifvremya.ru/, “Новая газета” http://www.novayagazeta.ru/, “Новые Известия” http://www.newizv.ru/.

Статьи для порталов: http://www.rusarticles.com, http://vasheslovo.com, http://shkolazhizni.ru, http://good-article.ru, http://catalog-statey.ru, http://ya-mogy.ru и др.

3. Информационное обеспечение проектов: разработка, PR-сопровождение (телевидение, радио, пресса, интернет-поддержка):

- “Петровские Ассамблеи XXI века”

- ”Лучшие менеджеры России", "Лидеры мирового менеджмента”

- “Всемирные Юношеские Игры-98”

- “850-летию Москвы посвящается”

- "Кубок Кремля"

- “Москва на рубеже веков”.

4. Разработка концепции продвижения PR-агентства “Publicity PR”, рекламного агентства “Grant TV”.

5. Разработка-сопровождение корпоративных сайтов - от концепции и дизайна до планирования разделов, полный контент, продвижение, сопровождение (пример: www.fbm.ru).