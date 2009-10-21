1. Более 300 публикаций в российских и зарубежных изданиях (статьи, интервью, репортажи, эссе - см. Портфолио):
журналы “БОСС”, “Деловые люди”, “Top-Manager”, “Мужской взгляд”, “Бизнес-Форум”, газеты “Труд”, “Российская газета”, “Известия”, “Вечерняя Москва”, “Московская правда”, “Новая газета”, “Интерфакс-Время”, “Аргументы и Факты”, “Новые Известия”, “Собеседник”, “Газета”, “Комсомольская правда”, "Деловой Петербург" и другие.
2. VIP-статьи, VIP-интервью, обзоры, репортажи, эдверториал, контент к сайтам.
Темы: психология (PR, отношения, менеджмент, здоровье), театр, кинематограф, история, эзотерика, туризм.
- Редактирование книг, рукописей, диссертаций, статей, докладов.
- Рерайт, оптимизация текстов любой сложности.
- Контент к сайтам: от концепции - до "заливки": разработка темы, разделов, поиск, обработка, адаптация.
Статьи для изданий: “Советник” (PR) http://www.sovetnik.ru/, “Интерфакс-Время” http://www.ifvremya.ru/, “Новая газета” http://www.novayagazeta.ru/, “Новые Известия” http://www.newizv.ru/.
Статьи для порталов: http://www.rusarticles.com, http://vasheslovo.com, http://shkolazhizni.ru, http://good-article.ru, http://catalog-statey.ru, http://ya-mogy.ru и др.
3. Информационное обеспечение проектов: разработка, PR-сопровождение (телевидение, радио, пресса, интернет-поддержка):
- “Петровские Ассамблеи XXI века”
- ”Лучшие менеджеры России", "Лидеры мирового менеджмента”
- “Всемирные Юношеские Игры-98”
- “850-летию Москвы посвящается”
- "Кубок Кремля"
- “Москва на рубеже веков”.
4. Разработка концепции продвижения PR-агентства “Publicity PR”, рекламного агентства “Grant TV”.
5. Разработка-сопровождение корпоративных сайтов - от концепции и дизайна до планирования разделов, полный контент, продвижение, сопровождение (пример: www.fbm.ru).
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