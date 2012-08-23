Absoute

Анастасия Absoute

 
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Работаю быстро и качественно. Знаю английский и французский языки.

Учусь на филологическом факультете, специальность "Зарубежная филология: английский и литература".

Перевожу всевозможные тексты уже много лет, но раньше делала это бесплатно. Возникла необходимость зарабатывать на своем увлечении. Свободно говорю по-английски, понимаю французский.

Выполню рерайт красивым, литературным языком. Найду любую нужную информацию в интернете. Переведу любой текст с английского на русский и наоборот.

Отзывы заказчиков
Coolover
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужен контент в группу на фейсбуке (тема кофе)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 2 дней
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