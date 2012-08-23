Работаю быстро и качественно. Знаю английский и французский языки.
Учусь на филологическом факультете, специальность "Зарубежная филология: английский и литература".
Перевожу всевозможные тексты уже много лет, но раньше делала это бесплатно. Возникла необходимость зарабатывать на своем увлечении. Свободно говорю по-английски, понимаю французский.
Выполню рерайт красивым, литературным языком. Найду любую нужную информацию в интернете. Переведу любой текст с английского на русский и наоборот.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга