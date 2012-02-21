Есть потребность в рерайте текстов в сфере феншуй, нужно причесать сценарии к видео урокам. Примерное количество сценариев - 20 шт., объём разный. Оперативность и качество в приоритете.
- Рерайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо придумать название, и разработать логотип и фирменный стиль для блога в инстаграмм. 1. Логотип 2. Название в формате - Центр Восточной астрологии "???" (формат предполагаю если будет более интересное предложение готова рассмотреть) 3. Фирменный стиль - общий ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Создание рекламной листовкиДизайн продукции1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
нужен баннер в новогоднем стиле. Содержание Новогодняя распродажа: на все товары до -30%Наружная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
Интернет магазин www.inaccent.ru планируется добавить два новых раздела База знаний, Партнеры. Необходимо разработать макеты страниц этих разделов, учитывая общую стилистику сайта. Подача в PSD фалах. ТЗ отправляю на почту.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть проблема идентификации яндексом страниц сайта. Необходимо обеспечить страниц в поиске 6000. Вся остальная информация по запросу. www.inaccent.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать сертификат для дизайнеров и архитекторов женщин приобщенный к празднику 8-ого марта. Формат: А5 горизонтальный, JPEG 300dpi. Необходимо разместить: Наш логотип, слоган, краткое поздравление, поле для размещения номера сертификата.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
формат - jpg (png) если jpg, то качество 80 если png, то включена прозрачность размеры 980 на 301 точку Сайт www.inaccent.ru Размещение на главной странице. Слоган: Интерьер без "Акцента", как блюдо без соли. Живите со вкусом. Лого могу скинуть на почту. Фирменные цвета: ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо откорректировать 175 позиций. На FTP выложены фотографии товара, часть из них неправильно названы, часть отсутствует, в связи с этим, есть проблема с отображением на сайте. Надо в зависимости от ситуации, либо изменить название, либо подгрузить ...Прочее10 заявокЗакрыт12 лет назад
Коттедж два этажа + мансарда.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо наполнить интернет магазин товарами с описанием. Тематика - аксессуары для интерьера, количество 1000 позиций. Я предоставляю вам прайс лист с наименованием и артикулом, на сайте производителя можно взять остальную недостающую информацию (вес, габарит) С вашей стороны необходимо ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Предложение для всех желающих быстро заработать, или иметь постоянные заказы. Разработка качественных моделей по фотографиям. Оплата помодельно. Нужна полная занятость и быстрота разработок. Необходимо замоделить акссесуары для интерьеров и предметы мебели. Исходники: фотографии высокого качества и ...3D-графика33 заявкиЗакрыт13 лет назад