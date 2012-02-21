Accent

Наталья Accent

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Архитектурное проектирование и дизайн интерьеров.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать Рерайт текстов

    Есть потребность в рерайте текстов в сфере феншуй, нужно причесать сценарии к видео урокам. Примерное количество сценариев - 20 шт., объём разный. Оперативность и качество в приоритете.

    Рерайт текстаСценарий для видео
    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа и фирменного стиля

    Необходимо придумать название, и разработать логотип и фирменный стиль для блога в инстаграмм. 1. Логотип 2. Название в формате - Центр Восточной астрологии "???" (формат предполагаю если будет более интересное предложение готова рассмотреть) 3. Фирменный стиль - общий ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать макеты страниц новых разделов

    Интернет магазин www.inaccent.ru планируется добавить два новых раздела База знаний, Партнеры. Необходимо разработать макеты страниц этих разделов, учитывая общую стилистику сайта. Подача в PSD фалах. ТЗ отправляю на почту.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Петрушевской Татьяны

    Необходимо разработать сертификат для дизайнеров и архитекторов женщин приобщенный к празднику 8-ого марта. Формат: А5 горизонтальный, JPEG 300dpi. Необходимо разместить: Наш логотип, слоган, краткое поздравление, поле для размещения номера сертификата.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер на главную страницу

    формат - jpg (png) если jpg, то качество 80 если png, то включена прозрачность размеры 980 на 301 точку Сайт www.inaccent.ru Размещение на главной странице. Слоган: Интерьер без "Акцента", как блюдо без соли. Живите со вкусом. Лого могу скинуть на почту. Фирменные цвета: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Корректировка данных в интернет-магазине

    $50

    Необходимо откорректировать 175 позиций. На FTP выложены фотографии товара, часть из них неправильно названы, часть отсутствует, в связи с этим, есть проблема с отображением на сайте. Надо в зависимости от ситуации, либо изменить название, либо подгрузить ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина аксессуаров

    Необходимо наполнить интернет магазин товарами с описанием. Тематика - аксессуары для интерьера, количество 1000 позиций. Я предоставляю вам прайс лист с наименованием и артикулом, на сайте производителя можно взять остальную недостающую информацию (вес, габарит) С вашей стороны необходимо ...

    NetCatНаполнение интернет магазина
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3d моделирование предметов интерьера

    Добрый день. Предложение для всех желающих быстро заработать, или иметь постоянные заказы. Разработка качественных моделей по фотографиям. Оплата помодельно. Нужна полная занятость и быстрота разработок. Необходимо замоделить акссесуары для интерьеров и предметы мебели. Исходники: фотографии высокого качества и ...

    3D-графика33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа и фирменного стиля
Спасибо Наталье за интересный проект. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Выражаю благодарность за сотрудничество. Все четко, по делу, с учетом всех пожеланий. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Петрушевской Татьяны
Спасибо вам Наталья за работу. Очень позитивный и отличный заказчик. С радостью работаю.
Как всегда все отлично, буквально за два дн получили несколько абсолютно разных вариантов, при этом учтены все пожелания. Всем советую и с радостью буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Баннер на главную страницу
Спасибо Наталье за работу. Приятная в общении, остались только положительные эмоции. Надежный заказчик, все вовремя. Всем советую.
Все быстро, четко, креативно. Приятно было поработать, надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Наполнение интернет-магазина аксессуаров
Очень продуктивная работа получилась. Наташа давала четкое ТЗ, всегда была на связи, подсказывала. С оплатой никаких проблем. Надеюсь, еще поработаем.
Отлично написанные тексты, за короткий срок колоссальный объем. Описания выделяются индивидуальностью подхода. Несмотря на достаточно сложный сегмент Марина учла все пожелания и выполнила работу на все 100! Спасибо огромное, обязательно будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв