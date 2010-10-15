Дринкова Ирина Сергеевна
Должность: удалённая работа
Возраст: 23 года.
Семейное положение: замужем.
Проживание: Московская область, Солнечногорский район, пос.Менделеево, ул.Куйбышева, д.8, кв.79
Контактный тел: +7 (965) 138-02-48
E-mail: [email protected].
ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
Российский государственный торгово-экономический университет
Факультет: мировая экономика и торговля
Специализация: налоги и налогообложение
Профессиональный опыт
1.Организация: ИФНС № 14
Должность: стажёр отдела регистрации и учёта налогоплательщика
Обязанности, функции: приём и проверка документов для государственной регистрации;представление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРН по запросам граждан и организаций,постановка на налоговый учет организаций в связи с изменением места нахождения юридического лица
2.ООО «реал,-Гипермаркет»
время работы: декабрь 2008 года- по н.в.
Должность: ассистент бухгалтерии
Обязанности, функции:
-работа в программе SAP
- составление актов, счетов-фактур, счётов на оплату
- ведение базы данных по магазинам
- работа с корреспонденцией
Знание языков:
Английский язый: разговорный
Знание программ: Word, Outlook Express, Paint, Excel, Internet, 1С, SAP