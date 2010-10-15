Дринкова Ирина Сергеевна

Должность: удалённая работа

Возраст: 23 года.

Семейное положение: замужем.

Проживание: Московская область, Солнечногорский район, пос.Менделеево, ул.Куйбышева, д.8, кв.79

Контактный тел: +7 (965) 138-02-48

E-mail: [email protected].

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее

Российский государственный торгово-экономический университет

Факультет: мировая экономика и торговля

Специализация: налоги и налогообложение

Профессиональный опыт

1.Организация: ИФНС № 14

Должность: стажёр отдела регистрации и учёта налогоплательщика

Обязанности, функции: приём и проверка документов для государственной регистрации;представление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРН по запросам граждан и организаций,постановка на налоговый учет организаций в связи с изменением места нахождения юридического лица

2.ООО «реал,-Гипермаркет»

время работы: декабрь 2008 года- по н.в.

Должность: ассистент бухгалтерии

Обязанности, функции:

-работа в программе SAP

- составление актов, счетов-фактур, счётов на оплату

- ведение базы данных по магазинам

- работа с корреспонденцией

Знание языков:

Английский язый: разговорный

Знание программ: Word, Outlook Express, Paint, Excel, Internet, 1С, SAP