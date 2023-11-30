Account2022

Перепечатка текстов, редактирование

Перепечатка текстов, которая включает в себя печать текста отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ. Вывод информации с картинок аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите комфортное вежливое общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки