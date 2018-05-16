Бухгалтерская, а также юридическая помощь для физических и юр. лиц,помощь в организации правильного ведения кадрового учета с нуля.

Образование: НУК им. адмирала Макарова, факультет экономики моря, специальность: бухгалтерский учет и аудит

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, MS Office, EXCEL, 1C 7, 8.2, 8.3, Medoc, ведение учета и отчетности в CRM системе.

Опыт работы:

- ЧП "АДДРИАН", ФЛП Гонская Евгения Карловна, ФЛП Гонская Юлия Владимировна. Период работы : 08.2015 - 09.2017. Должность : Главный бухгалтер.

Обязанности: Ведение первичной документации в полном обьеме, начисление и выплата заработной платы сотрудникам ( штат более 70 человек) , сдача отчетности по ЕСВ, Единому налогу, сдача всей статистической отчетности, формирование и сдача баланса, декларации по Единому налогу, составление и согласование договоров с клиентами компании, работа с контрагентами, ведение внутреннего учета и отчетности в системе CRM, ведение кадрового учета согласно всем нормам трудового законодательства.

- ООО "БЕРТА-ГРЕЙН", ООО "ВЛАДИС" ( оптовая торговля зерном). Период работы : 06.2013-07.2015. Должность : бухгалтер.

Обязанности : Формирование и сдача баланса, декларации о прибыли, отчета по ЕСВ , клиент-банк, 1С, ведение учета основных средств, работа с кредиторами и дебиторами, работа с контрагентами, начисление заработной платы, ведение всей первичной документации, составление и согласование договоров ( договора аренды, поставки, выполнение работ и оказание услуг) , дополнительных соглашений , представление интересов компании в различных гос. учреждениях.