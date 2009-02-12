E-mail:[email protected] ICQ 567272951
Юрист с высшим образованием.
Опыт работы в сфере: уголовного и гражданского права
Любые вопросы по уголовному законодательству (консультации, обжалование решений суда, органов внутренних дел, прокуратуры)
Помощь в осуществлении гражданского судопроизводства (консультации, исковые требования, оспаривание решений органов власти, должностных лиц, государственных и муниципальныхх служащих, кассационные жалобы)
Подготовка и анализ договоров, исковых заявлений
Статьи для выступления в средствах массовой информации, журналах на правовые темы
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