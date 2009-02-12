Юрист с высшим образованием.

Опыт работы в сфере: уголовного и гражданского права

Любые вопросы по уголовному законодательству (консультации, обжалование решений суда, органов внутренних дел, прокуратуры)

Помощь в осуществлении гражданского судопроизводства (консультации, исковые требования, оспаривание решений органов власти, должностных лиц, государственных и муниципальныхх служащих, кассационные жалобы)

Подготовка и анализ договоров, исковых заявлений

Статьи для выступления в средствах массовой информации, журналах на правовые темы