Работа c IP телефонией, Asterisk (600-1000+ абонентов)
Troubleshooting проблем SIP, H323 и создание кейсов
Установка с нуля голосовых серверов на базе Asterisk и расчет нагрузки под разное количество одновременных вызовов
Настройка голосовых шлюзов (SIP/E1) Eltex, Cisco, Digium
Администрирование серверов на ОС семейства Linux
Настройка Samba, SFTP
Администрирование голосового пограничного маршрутизатора Oracle ACME packet (SBC)
Обслуживание офисной телефонии - Cisco call manager
Настройка офисного сетевого оборудование Cisco (уровня CCNA).
Администрирование и оптимизация баз данных MySql
Написание скриптов автоматизации (bash, python)
Обслуживание и настройка виртуализации серверов (Hyper-V)
Удаленное администрирование серверов HP Proliant g4 g6 g8 (dl180-360), Supermicro.
Восстановление RAID массивов
Работа в HelpDesk Jira
Конфигурирование HelpDesk Jira
Администрирование систем мониторинга Zabbix, MRTG
Работа с Puppet - системой управления конфигурациями
Заполнение базы знаний - Wiki по кейсам или внутренним разработкам
Командировки на площадки Call-Центра для контроля за техническим запуском крупных проектов
Обучение младших инженеров.