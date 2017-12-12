AceSpace

Александр AceSpace

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Системный администратор Linux

Работа c IP телефонией, Asterisk (600-1000+ абонентов) 

Troubleshooting проблем SIP, H323 и создание кейсов 

Установка с нуля голосовых серверов на базе Asterisk и расчет нагрузки под разное количество одновременных вызовов 

Настройка голосовых шлюзов (SIP/E1) Eltex, Cisco, Digium 

Администрирование серверов на ОС семейства Linux 

Настройка Samba, SFTP 

Администрирование голосового пограничного маршрутизатора Oracle ACME packet (SBC) 

Обслуживание офисной телефонии - Cisco call manager 

Настройка офисного сетевого оборудование Cisco (уровня CCNA). 

Администрирование и оптимизация баз данных MySql 

Написание скриптов автоматизации (bash, python) 

Обслуживание и настройка виртуализации серверов (Hyper-V) 

Удаленное администрирование серверов HP Proliant g4 g6 g8 (dl180-360), Supermicro. 

Восстановление RAID массивов 

Работа в HelpDesk Jira 

Конфигурирование HelpDesk Jira 

Администрирование систем мониторинга Zabbix, MRTG 

Работа с Puppet - системой управления конфигурациями 

Заполнение базы знаний - Wiki по кейсам или внутренним разработкам 

Командировки на площадки Call-Центра для контроля за техническим запуском крупных проектов 

Обучение младших инженеров. 

Системное администрирование
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$15/час
от $15
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