Системный администратор Linux

Работа c IP телефонией, Asterisk (600-1000+ абонентов)

Troubleshooting проблем SIP, H323 и создание кейсов

Установка с нуля голосовых серверов на базе Asterisk и расчет нагрузки под разное количество одновременных вызовов

Настройка голосовых шлюзов (SIP/E1) Eltex, Cisco, Digium

Администрирование серверов на ОС семейства Linux

Настройка Samba, SFTP

Администрирование голосового пограничного маршрутизатора Oracle ACME packet (SBC)

Обслуживание офисной телефонии - Cisco call manager

Настройка офисного сетевого оборудование Cisco (уровня CCNA).

Администрирование и оптимизация баз данных MySql

Написание скриптов автоматизации (bash, python)

Обслуживание и настройка виртуализации серверов (Hyper-V)

Удаленное администрирование серверов HP Proliant g4 g6 g8 (dl180-360), Supermicro.

Восстановление RAID массивов

Работа в HelpDesk Jira

Конфигурирование HelpDesk Jira

Администрирование систем мониторинга Zabbix, MRTG

Работа с Puppet - системой управления конфигурациями

Заполнение базы знаний - Wiki по кейсам или внутренним разработкам

Командировки на площадки Call-Центра для контроля за техническим запуском крупных проектов

Обучение младших инженеров.