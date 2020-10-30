Делаю как для себя | Frontend web developer (HTML, CSS, JavaScript)
Специализируюсь на фронтенд разработке, иными словами перевожу ваш сайт, грубо говоря, из картинки в веб-страницу, состоящей из разметки, последующей стилизации и, соотвественно, добавляю ей интерактивности при необходимости)
Ну и немного технических деталей:
- Разметку создаю по методологии БЭМ.
- Все картинки оптимизирую без потери качества, вследствие чего скорость загрузки сайта вырастает в разы)
- Расставляю CSS префиксы, что позволяет правильно отобразить сайт на большинстве браузеров.
- JavaScript код пишу на спецификации ES5, что также позволяет поддерживать даже самые старые браузеры.
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