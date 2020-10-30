Делаю как для себя | Frontend web developer (HTML, CSS, JavaScript)

Специализируюсь на фронтенд разработке, иными словами перевожу ваш сайт, грубо говоря, из картинки в веб-страницу, состоящей из разметки, последующей стилизации и, соотвественно, добавляю ей интерактивности при необходимости)

Ну и немного технических деталей:

Разметку создаю по методологии БЭМ .

. Все картинки оптимизирую без потери качества , вследствие чего скорость загрузки сайта вырастает в разы )

, вследствие чего ) Расставляю CSS префиксы , что позволяет правильно отобразить сайт на большинстве браузеров.

, что позволяет правильно отобразить сайт на большинстве браузеров. JavaScript код пишу на спецификации ES5, что также позволяет поддерживать даже самые старые браузеры.

На этой бирже первый раз, до этого 3 года работал в основном над своими проектами, поэтому опыт имеется))