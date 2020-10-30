Acel

Александр Acel

 
23 годаРоссия/Брянск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю как для себя | Frontend web developer (HTML, CSS, JavaScript)

Специализируюсь на фронтенд разработке, иными словами перевожу ваш сайт, грубо говоря, из картинки в веб-страницу, состоящей из разметки, последующей стилизации и, соотвественно, добавляю ей интерактивности при необходимости)

Ну и немного технических деталей:

  • Разметку создаю по методологии БЭМ.
  • Все картинки оптимизирую без потери качества, вследствие чего скорость загрузки сайта вырастает в разы)
  • Расставляю CSS префиксы, что позволяет правильно отобразить сайт на большинстве браузеров.
  • JavaScript код пишу на спецификации ES5, что также позволяет поддерживать даже самые старые браузеры.
На этой бирже первый раз, до этого 3 года работал в основном над своими проектами, поэтому опыт имеется))
JavascriptHTMLCSS