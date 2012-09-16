Профессиональный, продуманный дизайн сайта, лого, верстка, баннеры.

Профессиональный, продуманный дизайн сайта, верстка, лого, баннеры.

Создание креативных, стильных, продуманных, продающих дизайнов сайтов,

Создание логотипов,внедрение логотипов в дизайн сайта,

Обрисовка изображений в векторе,

Баннеры,

Иконки,

Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток.

Свободно владею Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw.

Делаю качественно, быстро, в срок.

Опыт в сфере дизайна более 8 лет.

Работаю за предоплату или с зарекомендовавшими себя заказчиками.

В портфолио указана только часть работ.