Профессиональный, продуманный дизайн сайта, лого, верстка, баннеры.
Профессиональный, продуманный дизайн сайта, верстка, лого, баннеры.
Создание креативных, стильных, продуманных, продающих дизайнов сайтов,
Создание логотипов,внедрение логотипов в дизайн сайта,
Обрисовка изображений в векторе,
Баннеры,
Иконки,
Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток.
Свободно владею Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw.
Делаю качественно, быстро, в срок.
Опыт в сфере дизайна более 8 лет.
Работаю за предоплату или с зарекомендовавшими себя заказчиками.
В портфолио указана только часть работ.
Портфолио
- Страница фото-книги137 просмотров
- Обложка фото-книги145 просмотров
- Navaratna122 просмотра
- Bloshinka Cars112 просмотров
- Rasajana132 просмотра
- Klakina Collection129 просмотров
- Aktiv Centrs velo126 просмотров
- Baltic Spa116 просмотров
- Vanda Stomatology121 просмотр
- Positcomes114 просмотров
- Veselibas veikals120 просмотров
- Panama Tour108 просмотров
Дизайн сайтов
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