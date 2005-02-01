6 лет опыта в журналистике, 2 года контент-менеджер

Курявая Елизавета

Контакты:

Тел. 89629905976

Дата рождения:

06.04.1986

Образование:

высшее

Дальневосточный Государственный Университет,

Институт Массовых коммуникаций

Факультет издательского бизнеса и компьютерного дизайна

Специальность: русский язык и редактирование

Сертификат РКИ (МГУ им. Ломоносова, спец. Русский, как иностанный)

Сертификат об окончании курсов профессиональной модели модельной школы «Фейсис»

Опыт работы:

НП Видео-студия «Позитив»

Обязанности:

С 01.02.2005 – 03.08.2005

Редактор теле-проекта,

корреспондент журнала «Свадебный переполох»

Написание сценариев к телепередаче,

Контроль съемочной группы, монтаж роликов, написание статей.

ООО Издательство №1

Обязанности:

07.11.2005 – 01.07.2006

Дизайнер-редактор

Верстка и редактирование материалов журнала «Город развлечений»

Создание макетов рекламной продукции.

Газета «Комсомольская правда»

Обязанности:

10.07.2006 – 03.10.2006

Корреспондент

Подбор и написание материала в газету

Журнал «Фишка. Владивосток»

Обязанности:

05.10.2006 – 07.09.2007

Корреспондент

Написание и подбор материалов в журнал

Газета «Молодежь Владивостока»

Обязанности:

12.09.2007 – 05.02.2008

Корреспондент, редактор сайта

Подбор материала в газету и написание статей, редактирование сайта газеты

Арт- Агентство «Авантюра»

Обязанности:

08.02.2008 – 05.03.2009

Арт-директор

Написание сценариев праздничных мероприятий, организация и контроль подготовки праздников, подбор актеров, выступления в роли ведущей праздников, поиск новых клиентов, работа с поставщиками.

ДВГТУ АРХИ

Обязанности:

10.03.2009 по 15.03.2010г.

Оператор печатного салона

Общение с клиентами, копирование, сканирование, распечатка и подготовка к печати документов ,

набор и редактирование текста,

разработка рекламных макетов, верстка каталогов, брошюр.

Магазин «Белая Ворона»

Дальрыбвтуз,

информационно-аналитический отдел

12.03.2010 -01.07.2010

Арт-директор проекта

Переговоры с клиентами, заключение договоров, обработка и контроль заказов,

решение организационных вопросов, работа с поставщиками, прямые продажи, разработка рекламных макетов и написание рекламных текстов.

Главный специалист по связям с общественностью

08. 2010

.Мониторинг СМИ, написание пресс-релизов, статей и заметок, работа со СМИ, рассылка по почте, планирование мероприятий

Компания «Элемент»

Контент-менеджер

Текстовое наполнение сайта, формирование каталога товаров, редактирование, продвижение сайта в сети

Знание компьютера: Уверенный пользователь

Графика: пакет Adobe Photoshop, Corel Drow,

In Design, Iiiustrator, основы HTML , программирования , аэродизайна и дизайна-декора.