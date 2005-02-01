Курявая Елизавета
Контакты:
Тел. 89629905976
Дата рождения:
06.04.1986
Образование:
высшее
Дальневосточный Государственный Университет,
Институт Массовых коммуникаций
Факультет издательского бизнеса и компьютерного дизайна
Специальность: русский язык и редактирование
Сертификат РКИ (МГУ им. Ломоносова, спец. Русский, как иностанный)
Сертификат об окончании курсов профессиональной модели модельной школы «Фейсис»
Опыт работы:
НП Видео-студия «Позитив»
Обязанности:
С 01.02.2005 – 03.08.2005
Редактор теле-проекта,
корреспондент журнала «Свадебный переполох»
Написание сценариев к телепередаче,
Контроль съемочной группы, монтаж роликов, написание статей.
ООО Издательство №1
Обязанности:
07.11.2005 – 01.07.2006
Дизайнер-редактор
Верстка и редактирование материалов журнала «Город развлечений»
Создание макетов рекламной продукции.
Газета «Комсомольская правда»
Обязанности:
10.07.2006 – 03.10.2006
Корреспондент
Подбор и написание материала в газету
Журнал «Фишка. Владивосток»
Обязанности:
05.10.2006 – 07.09.2007
Корреспондент
Написание и подбор материалов в журнал
Газета «Молодежь Владивостока»
Обязанности:
12.09.2007 – 05.02.2008
Корреспондент, редактор сайта
Подбор материала в газету и написание статей, редактирование сайта газеты
Арт- Агентство «Авантюра»
Обязанности:
08.02.2008 – 05.03.2009
Арт-директор
Написание сценариев праздничных мероприятий, организация и контроль подготовки праздников, подбор актеров, выступления в роли ведущей праздников, поиск новых клиентов, работа с поставщиками.
ДВГТУ АРХИ
Обязанности:
10.03.2009 по 15.03.2010г.
Оператор печатного салона
Общение с клиентами, копирование, сканирование, распечатка и подготовка к печати документов ,
набор и редактирование текста,
разработка рекламных макетов, верстка каталогов, брошюр.
Магазин «Белая Ворона»
Дальрыбвтуз,
информационно-аналитический отдел
12.03.2010 -01.07.2010
Арт-директор проекта
Переговоры с клиентами, заключение договоров, обработка и контроль заказов,
решение организационных вопросов, работа с поставщиками, прямые продажи, разработка рекламных макетов и написание рекламных текстов.
Главный специалист по связям с общественностью
08. 2010
.Мониторинг СМИ, написание пресс-релизов, статей и заметок, работа со СМИ, рассылка по почте, планирование мероприятий
Компания «Элемент»
Контент-менеджер
Текстовое наполнение сайта, формирование каталога товаров, редактирование, продвижение сайта в сети
Знание компьютера: Уверенный пользователь
Графика: пакет Adobe Photoshop, Corel Drow,
In Design, Iiiustrator, основы HTML , программирования , аэродизайна и дизайна-декора.