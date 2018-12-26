Художник и веб дизайном

Здравствуйте, я художник, аниматор и сертифицированный веб дизайнер. Занимаюсь оформлением логотипов, банеров, визиток, лендингов и многостраничных сайтов. Созданием рисунков, портретов, иллюстраций и различных артов