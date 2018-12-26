Владислав Ахроматический AchromaticAchromatic
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художник и веб дизайном
Здравствуйте, я художник, аниматор и сертифицированный веб дизайнер. Занимаюсь оформлением логотипов, банеров, визиток, лендингов и многостраничных сайтов. Созданием рисунков, портретов, иллюстраций и различных артов
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Портфолио
- Логотипы, банеры, лендинг, многостраничник107 просмотров
- Рисунки карандашом139 просмотров
- Арт135 просмотров
- Рисунки в стиле демон арт502 просмотра