Achromatic

Владислав Ахроматический Achromatic

 
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Художник и веб дизайном

Здравствуйте, я художник, аниматор и сертифицированный веб дизайнер. Занимаюсь оформлением логотипов, банеров, визиток, лендингов и многостраничных сайтов. Созданием рисунков, портретов, иллюстраций и различных артов 

Многостраничный сайт
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