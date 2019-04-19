Предпочитаю работать быстро и качественно DESIGN-MART.NET
Специализация - ПРИНТ, ЛОГО, ВЕБ. КОПИРАЙТ
Работаю быстро,дружу с брифами и дедлайнами.
Портфолио можно посмотреть или скачать здесь - design-mart.net
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Портфолио
- KWS - дизайн и верстка POSM605 просмотров
- AMWAY - логотип корпоративного мероприятия1489 просмотров
- ПАРУ ПА - флаер студии танца350 просмотров
- ПАРУ ПА - флаер студии танца424 просмотра
- Социальная реклама - Туберкулез930 просмотров
- Лого. нейминг - Фасоля - фастфуд325 просмотров
Верстка полиграфии
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от $10
от 1 дня
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Дизайн продукции
нет отзывов
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от 3 дней
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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от 1 дня
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Фирменный стиль
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от $300
от 3 дней
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