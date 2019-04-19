Acidjazzer

Александр Acidjazzer

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Предпочитаю работать быстро и качественно DESIGN-MART.NET

Специализация - ПРИНТ, ЛОГО, ВЕБ. КОПИРАЙТ

Работаю быстро,дружу с брифами и дедлайнами.

Портфолио можно посмотреть или скачать здесь - design-mart.net

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга