AcrylicMary

Репетитор по рисованию для детей и школьников

Репетиторство/ обучение детей и школьников рисованию: живопись, рисунок, скульптура , ИЗО, декоративно-прикладное искусство,дизайн.Закончила художественную школу с отличием. Сейчас учусь на архитектора.Очень люблю детей, общительная , добрая, понимающая.Отталкиваюсь от желания клиента, подстраиваю все занятия индивидуально под его интересы и цели.