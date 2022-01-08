ActressAliya

Актриса дубляжа, театра и кино

Здравствуйте! Приятно познакомиться, меня зовут Ли Алия! Я профессиональная актриса театра и кино, диктор, актриса дубляжа. Опыт работы 6 лет. Закончила СПБГАТИ, факультет искусств, специальность актриса театра и кино. На моем опыте игровые роли в кино и сериалах, а так же роли озвучки. У меня отлично поставленный голос, очень многогранный, приятный слуху, говорю как высокими, так и низкими тонами, без "изъянов" в речи. Мои навыки:•Озвучка персонажей разными голосами•Начитка текстов•Озвучивание ролей сериалов / фильмов•Работа в разных голосовых проектах.•Озвучка тв/радио рекламы, кино и сериалы, аудиокниги, читаю сказки детям.•Закадровый голос программ.