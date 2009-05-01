Acunu

Иван Acunu

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Журналист\Прозаик\Переводчик\Лингвист\Иллюстратор

1)Журналист-прозаик

Написание:

Стили произведений: Фантастические сюжеты (не более 5 страниц), Рассказы бытовые\фантастические\ужасы, резюме, критическая статья, эссе, отзыв, первод статей\сочинений\текстов

Переводы:

С Английского, немецкого, француского, украинского (польского) языков

Живопись:

Иллюстрации\каррикатуры

Опыт:

3 курс на факультете журналистики в СПБГПУ

**7 лет художественной школы + спец-курсы по анимации