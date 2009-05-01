Журналист\Прозаик\Переводчик\Лингвист\Иллюстратор
1)Журналист-прозаик
Написание:
Стили произведений: Фантастические сюжеты (не более 5 страниц), Рассказы бытовые\фантастические\ужасы, резюме, критическая статья, эссе, отзыв, первод статей\сочинений\текстов
Переводы:
С Английского, немецкого, француского, украинского (польского) языков
Живопись:
Иллюстрации\каррикатуры
Опыт:
3 курс на факультете журналистики в СПБГПУ
**7 лет художественной школы + спец-курсы по анимации
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