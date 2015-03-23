Профессиональный копирайтер, ежедневное присутствие онлайн

Специализация в копирайтинге: продающие тексты, рекламные статьи, сео-тексты для продвижения сайтов, статьи, новости, пресс-релизы.

Мои любимые темы: медицина, биотехнологии, экология, инженерная деятельность, SEO, строительство, реклама, интернет-маркетинг, услуги для бизнеса.

Занимаюсь копирайтингом 7 лет. По основному образованию инженер-эколог. В ходе своей трудовой деятельности попутно освоила профессию инженера-проектировщика систем отопления и вентиляции (стаж проектирования - 3 года). Сейчас целиком и полностью посвящаю себя фрилансу и копирайтингу. Работаю ежедневно - с понедельника по пятницу в рабочее время.

Мои ссылки на других фрилансерских ресурсах:

http://www.prohq.ru/users/acura-21034/,

http://acura.mypublication.ru/ ,

https://www.free-lance.ru/users/Acura/

http://copylancer.ru/profile/Akura