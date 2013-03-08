Ada_proffesional

Замечательная девушка пишет замечательные статьи! Хотите убедиться?

Резюме

• имя: Анна

• образование: студентка математического факультета.

• иностранные языки: английский и немецкий. уровень В2

• знание ПК: уверенный пользователь.

• личные качества: аккуратность, грамотность, ответственность, оперативность.

Умею работать с текстами. Рерайт, копирайт. Работаю красиво и с душой, качество своей работы гарантирую!

Хотите сотрудничать? Буду рада Вашим предложениям!

Контактный телефон: 8 905 047 87 92

E-mail: [email protected]