Ada_proffesional

Замечательная девушка пишет замечательные статьи! Хотите убедиться?
Резюме
• имя: Анна
• образование: студентка математического факультета.
• иностранные языки: английский и немецкий. уровень В2
• знание ПК: уверенный пользователь.
• личные качества: аккуратность, грамотность, ответственность, оперативность.
Умею работать с текстами. Рерайт, копирайт. Работаю красиво и с душой, качество своей работы гарантирую!
Хотите сотрудничать? Буду рада Вашим предложениям!
Контактный телефон: 8 905 047 87 92
E-mail: [email protected]
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