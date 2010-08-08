Профессиональный журналист, опыт работы - 5 лет. Копирайт, рерайт и другое

Алексей Архиреев, 22 года, из них уже 5 лет работаю тележурналистом.

Профессиональный ньюз-мейкер (сами мы себя так не называем, просто "медийщики", "коры", "журналюги", но ньюз-мейкер звучит солиднее, согласитесь)

Хобби: вино и виноделие, крепкие спиртные напитки (в плане дегустации, а не в плане распития), книги, музыка, кальян.

Навыки: копирайтинг, рерайтинг, составление сценариев, описание товаров/услуг, художественная обработка текстов.