Adam_Selen

Основная специализация - верстка многостраничных материалов.
Всегда готов к фрилансу.
Занимаюсь версткой и дизайном с 1994 года. Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel, отчасти Dreamweaver.
Цветокоррекция, препресс. PC/Mac.
Основное направление – верстка многополосных материалов, но разрабатываю и остальную полиграфическую продукцию: лифлеты, листовки, календари, плакаты, визитки, рекламные блоки и прочее, что может быть напечатано.
Также делаю макеты для наружной рекламы (баннеры, хардпостеры и т.д.) и для разнообразной сувенирной продукции (ручки, зажигалки, футболки, пакеты и пр.).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничество не состоялось. Фрилансер стал недоступен. Наверное что-то с ним случилось.А я зря потерял 2 дня на разговоры с ним.
$30
10 баллов
11 лет назад
Профессионально и в срок, рекомендую.