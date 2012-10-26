Adam_Selen

Основная специализация - верстка многостраничных материалов.

Всегда готов к фрилансу.

Занимаюсь версткой и дизайном с 1994 года. Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel, отчасти Dreamweaver.

Цветокоррекция, препресс. PC/Mac.

Основное направление – верстка многополосных материалов, но разрабатываю и остальную полиграфическую продукцию: лифлеты, листовки, календари, плакаты, визитки, рекламные блоки и прочее, что может быть напечатано.

Также делаю макеты для наружной рекламы (баннеры, хардпостеры и т.д.) и для разнообразной сувенирной продукции (ручки, зажигалки, футболки, пакеты и пр.).