Adam_Selen

Адам Adam_Selen

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Основная специализация - верстка многостраничных материалов.

Всегда готов к фрилансу.

Занимаюсь версткой и дизайном с 1994 года. Работаю в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel, отчасти Dreamweaver.

Цветокоррекция, препресс. PC/Mac.

Основное направление – верстка многополосных материалов, но разрабатываю и остальную полиграфическую продукцию: лифлеты, листовки, календари, плакаты, визитки, рекламные блоки и прочее, что может быть напечатано.

Также делаю макеты для наружной рекламы (баннеры, хардпостеры и т.д.) и для разнообразной сувенирной продукции (ручки, зажигалки, футболки, пакеты и пр.).

InDesignIllustratorPhotoshop
Отзывы заказчиков
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Редактирование файла Adobe inDesign
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Форма для ввода данных
Сотрудничество не состоялось. Фрилансер стал недоступен. Наверное что-то с ним случилось.А я зря потерял 2 дня на разговоры с ним.
agensys
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка 4 страниц А4
Профессионально и в срок, рекомендую.