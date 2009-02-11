Adamoff

Александр Адамов Adamoff

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
glaberzu
Россия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
$120
10 баллов
14 лет назад
Сайт-блог на CMS без MySQL с синхронизацией с ЖЖ
Человечный, понимающий, терпеливый заказчик. Очень рекомендую и благодарю за совместную интересную работу.
Отлично
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