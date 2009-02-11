ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот и будут меняться по необходимости) под ...