ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот и будут меняться по необходимости) под ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем ИТ-профессионала-разработчика c горящими глазами в наш проект. 1. Основная задача - скопировать, создать аналог сервиса(вышлю линк по запросу) кросс-постинга продуктов на FB, eBay, Etsy, Bonanza через API 2. Написание приложения Android-iPhone по загрузке фото-описания товаров ...Закрыт8 лет назад
НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТОФОЛИО И ОБЩИЕ СЛОВА – СРАЗУ ОТКАЗ !!! ЖДУ КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ, СТОИМОСТЬ, СРОКИ ! Нужен парсинг uvelir.info/companies/ Тк поле e-mail в исходном тексте отсутствует, требуется "вытащить" контактные данные из ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
НЕ ПРИСЫЛАЙТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТОФОЛИО И ОБЩИЕ СЛОВА – СРАЗУ ОТКАЗ !!! ЖДУ КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ – НА КАКИХ ПЛАГИНАХ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ, ЦЕНА И СРОКИ ! Работающему сайту на WP нужно добавить функционал – плагин ...Закрыт9 лет назад
Общая концепция 1. CMS - Коробочное решение (т.е. никаких самописов). Наличие комьюнити и саппорта для выбранной CMS 2. Дизайн логотипа - будем договариваться отдельно - в зависимости от Ваших возможностей от простого бесплатного решения ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется выбор CMS и создание Интернет-магазина с поддержкой мультисайтовости, мультивендорности Вы - программист с опытом реализаций/поддержки интернет-магазинов. После прочтения ТЗ хочу получить от Вас: 1. Вопросы-предложения-фидбек по проекту. 2. Список CMS на которых Вы можете реализовать проект 3. Время ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт будет установлен на NAS Etrayz ТЗ: 1. Cайт должен быть на легковесном CMS без использования MySQL(либо с использованием, но очень быстрым. (Неужели что-нибудь на AJAX ModX или DLE ?) Кандидатов много: DokuWiki, Mosquito, Neutrino ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
1. Cайт должен быть на легковесном CMS без использования MySQL(либо с использованием, но очень быстр ым. Неужели ModX ?) Кандидаты: Mosquito Neutrino AE ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Бюджет: $200 Это: 146.2 ? 7200 руб 153.8 FM Александр Адамов [Adamoff] [03.02 2009 | 11:13] Установка домашнего сайта на NAS ! Требуется установить сайт отвечающий следующим требованиям: 1. Сайт должен быть на продвинутом CMS (типа Drupal, Joomla, WordPress, Typo3 и ...Закрыт15 лет назад
- $250
Требуется создать сайт отвечающий следующим требованиям: 1. Создание сайта на каком-нить продвинутом CMS (типа Joomla и тп). 2. Возможность авторизации пользователей для разделения доступа к содержимому сайта 3. Создание фото и видео галерей - открытых и закрытых 4. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад