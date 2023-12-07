Ахтунг, дизайн!

Всем привет!

Меня зовут Артём и я UX\Ui дизайнер из Беларуси. Мне почти 27 лет.

Последнее время из-за боязни ничего не успеть встаю ни свет ни заря.

Готов к сотрудничеству и воплощению идей заказчиков в качественные проекты. Ваши идеи - мои краски!

Немного о себе:

Последние 6 лет работал фельдшером скорой помощи, где научился командной работе и решению нестандартных задач. Изучая программирование, понял, что мне интереснее внешняя составляющая проекта и решил сосредоточиться на дизайне. Быстро нахожу общий язык с людьми, с которыми занят одним делом. Постоянно стараюсь изучить что-то новое!

Мои ссылки:

Dribbble: https://dribbble.com/Artem_Adamovich

LinkedIn: www.linkedin.com/in/artem-adamovich-aa2422252

Telegram: https://t.me/adam_artem