Ахтунг, дизайн!
Всем привет!
Меня зовут Артём и я UX\Ui дизайнер из Беларуси. Мне почти 27 лет.
Последнее время из-за боязни ничего не успеть встаю ни свет ни заря.
Готов к сотрудничеству и воплощению идей заказчиков в качественные проекты. Ваши идеи - мои краски!
Немного о себе:
Последние 6 лет работал фельдшером скорой помощи, где научился командной работе и решению нестандартных задач. Изучая программирование, понял, что мне интереснее внешняя составляющая проекта и решил сосредоточиться на дизайне. Быстро нахожу общий язык с людьми, с которыми занят одним делом. Постоянно стараюсь изучить что-то новое!
Мои ссылки:
Dribbble: https://dribbble.com/Artem_Adamovich
LinkedIn: www.linkedin.com/in/artem-adamovich-aa2422252
Telegram: https://t.me/adam_artem
Я против войны в Украине!
Портфолио
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