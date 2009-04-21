Меня зовут Дмитрий, являюсь автором блога о знаменитостях и кино http://totalstar.ru «Знаменитости под прицелом». Мне 34, я из г.Таганрога Ростовской области.

Поскольку наши сайты схожи в тематике (кино, знаменитости, шоу-бизнес) написал Вам, надеясь на взаимовыгодное сотрудничество.

Итак, я могу:

- Писать для вашего ресурса задиристые статейки, публикуя до 3 постов в день, включая видео-сюжеты! + подготавливать для постов редкие и необычные фотки.

(или же писать в стилистике вашего проекта, без персонификации постов, в отличии, от моего блога)

- Развивать ваш сайт в социальных сетях

- Могу писать заказные статьи, например, последняя о «Мисс Мира-2008» http://totalstar.ru/archives/574

- заниматься рерайтингом

- быть редактором вашего сайта (реагировать на комментарии; редактировать отправленные на ваш сайт фото-видео материалы, если работаете в web2.0)

Или на взаимовыгодной основе совместно развивать и монетизировать TotalSTAR :)

Для примера моих работ (словно творческое портфолио;), для определения моего стиля написания, юмора, сарказма,… рассматривайте посты (более 120шт) на моем блоге.

Кстати, в социальной сети «В контакте», группа «TotalStar» Знаменитости под прицелом!» имеет уже >1400 членов.

Надеюсь на ответ,

Дмитрий

Для координат:

Моб.тел.: +7 9034-327-319

ICQ: 193235686

e-mail: [email protected], [email protected]