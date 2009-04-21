Меня зовут Дмитрий, являюсь автором блога о знаменитостях и кино http://totalstar.ru «Знаменитости под прицелом». Мне 34, я из г.Таганрога Ростовской области.
Поскольку наши сайты схожи в тематике (кино, знаменитости, шоу-бизнес) написал Вам, надеясь на взаимовыгодное сотрудничество.
Итак, я могу:
- Писать для вашего ресурса задиристые статейки, публикуя до 3 постов в день, включая видео-сюжеты! + подготавливать для постов редкие и необычные фотки.
(или же писать в стилистике вашего проекта, без персонификации постов, в отличии, от моего блога)
- Развивать ваш сайт в социальных сетях
- Могу писать заказные статьи, например, последняя о «Мисс Мира-2008» http://totalstar.ru/archives/574
- заниматься рерайтингом
- быть редактором вашего сайта (реагировать на комментарии; редактировать отправленные на ваш сайт фото-видео материалы, если работаете в web2.0)
Или на взаимовыгодной основе совместно развивать и монетизировать TotalSTAR :)
Для примера моих работ (словно творческое портфолио;), для определения моего стиля написания, юмора, сарказма,… рассматривайте посты (более 120шт) на моем блоге.
Кстати, в социальной сети «В контакте», группа «TotalStar» Знаменитости под прицелом!» имеет уже >1400 членов.
Надеюсь на ответ,
Дмитрий
Для координат:
Моб.тел.: +7 9034-327-319
ICQ: 193235686
e-mail: [email protected], [email protected]