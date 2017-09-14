AddaNorman

Здравствуйте. Нужен программист с хорошим опытом на OpenCart, который может справляться с задачи своевременно и качественно, всегда на связи. Есть сайт - нужно будет внести изменения и некоторые доработки. Все детали в ЛС.
- Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер. Нужен ответственный программист на PHP с хорошим опытом WP + Woocommerce , который сможет прикрутить к рабочему магазину на Woocommerce WPML + сопутствующие плагины, настроить и дописать кастомную логику. ТЗ вышлю.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Перенос сайта на React. back-end + front-end. Платформа агрегирует отзывы посетителей по отелям через Booking, Tripadviser. Платформа должна позволять добавлять несколько локаций, экспорт данных, показ графиков, предоставление аналитики, подключить через API анализ текста и ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно сделать небольшой интернет магазин на Worpdress. Тз в личном сообщении.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать модуль на YII 2 используя google maps API. Техническое задание вышлю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо более основательно переделать сайт вот ссылка на ТЗ [url=https://goo.gl/RsRzT4]https://goo.gl/RsRzT4[/url] указывайте в заявках адекватную цену и сроки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Магазин Wordpress Woocomerce: Нужно сделать исправления в плагине Saphali Woocommerce LiqPay. 1. После отмены оплаты пользователя кидает на страницу, где пишет "Ваш заказ принят" (video 2). В тимплейте вукомерс wp-content\plugins\woocommerce\templates\checkout, в коде есть часть, которая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад