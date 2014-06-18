Addmoretext

Опытный автор статей, журналист, новостник, редактор, рекламщик.

Это вполне может быть сочетаемо в результате системной работы над направлениями.

Ищу постоянного сотрудничества, делаю качественные тексты, работал в разных изданиях и проектах.

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Сейчас активно изучаю продающий и директ-мэйл копирайтинг, примеры рекламы, недавно освоил тексты AIDA. Могу предложить Вам новости, статьи для людей на любые темы, тексты, высказывающие точку зрения или просто информативные, с юмором или без. Примеры любых материалов разного типа пришлю вам на электронный почтовый ящик.

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