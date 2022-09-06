AdelDrugMedia

Директор Маркетингового агентства №1 в регионах РФ

Добрый день! Меня зовут Адель и я маркетолог-стратег с 8-летним стажем. Руководил проектами в smm-агентстве, а последние 3 года возглавлял отдел маркетинга в федеральной юридической компании.

У меня есть команда маркетологов, мы занимаемся SMM-продвижением, рекламой в соцсетях и в Яндексе.

Готов взяться за ваш проект.

Мы ведем полный цикл маркетинговых услуг: исследования, разработка стратегий, исполнение и сопровождение. С 2008 года развиваем 125 компаний из 26 сфер в России и Европе, находимся в Казани.