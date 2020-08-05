AdelinaLightman

Графический дизайнер

Прямо сейчас, мы можем Вам в кратчайшие сроки предоставить наиболее удобные варианты продукции в соответствии цена/качество.

Коротко о основных услугах:

- Разработка айтидентики;

- Разработка логотипов;

- Разработка сайтов;

- Разработка иллюстраций.

Основные навыки:

- Adope Photoshop;

- Adope Illustrator.

Информация по поводу стоимости услуг будет предоставлена.

Ознакомиться с портфолио можно по ссылке ниже:

https://www.behance.net/adelesart_design