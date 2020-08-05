AdelinaLightman

Аделина Артюшкина AdelinaLightmanAdelinaLightman
31 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер
Прямо сейчас, мы можем Вам в кратчайшие сроки предоставить наиболее удобные варианты продукции в соответствии цена/качество.
Коротко о основных услугах:
- Разработка айтидентики;
- Разработка логотипов;
- Разработка сайтов;
- Разработка иллюстраций.
Основные навыки:
- Adope Photoshop;
- Adope Illustrator.
Информация по поводу стоимости услуг будет предоставлена.
Ознакомиться с портфолио можно по ссылке ниже:
Действие аккаунта приостановлено!