Написание статей/рефератов/текстовок

Знание языков :

• русский - родной

• английский - продвинутый (С1)

• немецкий - начальный (А2). Язык находится на стадии изучения.

Образование:

[table]2002-2013 Школа-лицей №27, г.Астана2013-2017 Казахский Национальный Технический Университет им К.И. Сатпаева. (очно)Кафедра: Экономика производства Специальность: Экономика

Специализация: Экономико-математическое моделирование, анализ данных.

[/table]Публикации:

1) Ресурс: http://group-global.orgКатегория: Промышленная политика Казахстана Статья: Анализ развития нефтянной отрасли Казахстана. 2) Ресурс: http://www.kazntu.kz/ru/publication/view/10211/12316Категория: Промышленная политика Казахстана. Статья: Новые альтернативные решения подачи энергии в Казахстане3) Ресурс: http://www.kazntu.kz/ru/publication/view/11007/11444Категория: Промышленная политика Казахстана Статья: Анализ концентрации экономики Казахстана на развитии нефтяной отрасли и пути диверсификации национальной экономики4) Ресурс: Новостной портал kapital.kz