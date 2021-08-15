Логотипы. Аватарка.Баннер.

Добрый день!

Меня зовут Аделя, и я работаю графическим дизайнером. Образование: Высшее. Окончила Казанский государственный архитектурно-строительный университет г. Казань.

Специальность: Графический дизайнер.

Индивидуальный подход к каждому.

Выполню Ваш заказ, под любую задачу.

Гарантирую качественную работу в приемлемые сроки.

-Готова сделать продающий и привлекающий баннер.

- Интересный дизайн иконок, которые отлично впишутся в общую картину сайта, как по тематике, так и по цветовому решению.

-Аватарка /шапка профиля.

-Только качественный и современный логотип.

Тематика и цветовая гамма по вашему желанию.

КОНТАКТЫ: Телеграм: @adelyamar Почта: [email protected] Телефон: 89172444568 (писать в Ватцап/Вайбер) Так же другим удобным для Вас способом. Работаю по 50% предоплате. Все остальное обговорим и решим.