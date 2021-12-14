Adelya2516

СММ-специалист

Привет! Меня зовут Аделя✨Я SMM-специалист, готова помочь Вам в развитии Вашего аккаунта в Instagram.Что я могу предложить: Полный разбор профиля Контент-план для вашей ленты (посты)  Оформление профиля (никнейм, аватарка, имя, шапка профиля, ссылка для связи) Обложки актуальных сторис. Подберу цветовую гамму, гармоничную с лентой Написание текстов к постам и подбор хэштегов Оформление визуала ленты 6/9/12 фото  Сторисмейкерство Также предлагаю полное ведение аккаунта под ключ  (при покупке полного ведения, аудит профиля в подарок  )Буду рада сотрудничеству🤝