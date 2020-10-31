Отношусь к чужим работам добросовестно, как и к своему будущему!
Logo design | Illustrator | Photoshop | Indesign | Полиграфия |
Дизайн:
– логотипы, этикетки, наклейки;
– верстка полиграфии;
– обработка фотографий, коллажи, ;
– презентации;
Условия по сотрудничеству:
- Обсуждаем детали.
- Предоплата 50% от суммы заказа.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости).
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- через личные сообщения;
- по почте: [email protected]
- через мессенджеры (вайбер, телеграмм) +38 (063) 958-71-80.
- Приватбанк: 5168 7450 1254 5635
- Монобанк: 5375 4188 0579 0367