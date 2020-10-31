Отношусь к чужим работам добросовестно, как и к своему будущему!

Logo design | Illustrator | Photoshop | Indesign | Полиграфия |

Дизайн:

– логотипы, этикетки, наклейки;

– верстка полиграфии;

– обработка фотографий, коллажи, ;

– презентации;

Условия по сотрудничеству:

﻿﻿﻿Обсуждаем детали.

﻿Предоплата 50% от суммы заказа.

﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).

﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

﻿Отправка исходников.

через личные сообщения;

﻿по почте: [email protected]

﻿через мессенджеры (вайбер, телеграмм) +38 (063) 958-71-80.