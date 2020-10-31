AdimZels

Дмитрий Селезнев AdimZels

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Отношусь к чужим работам добросовестно, как и к своему будущему!

Logo design | Illustrator | Photoshop | Indesign | Полиграфия |

Дизайн:

– логотипы, этикетки, наклейки;

– верстка полиграфии; 

– обработка фотографий, коллажи, ;

– презентации;

Условия по сотрудничеству:

  • ﻿﻿﻿Обсуждаем детали.
  • ﻿Предоплата 50% от суммы заказа.
  • ﻿Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • ﻿Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ﻿необходимости).
  • ﻿Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • ﻿Отправка исходников.
Связь:
  • через личные сообщения;
  • ﻿по почте: [email protected]
  • ﻿через мессенджеры (вайбер, телеграмм) +38 (063) 958-71-80.
Варианты оплаты:

  • ﻿Приватбанк: 5168 7450 1254 5635
  • ﻿Монобанк:  5375 4188 0579 0367
Пн-Пт: Рабочие дни. 

Сб-Вс: Выходной (иногда есть исключения).