Александр Admin-ServisAdmin-Servis
52 годаРоссия/Заводоуковск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание и продвижение сайтов
Компания "Админ-Сервис" на рынке молодая и развивающаяся компания. В портфолио компании более 30 созданных сайтов.
Организована в октябре месяце 2010 года. Мы гарантируем качество, порядочность и скорость работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Текущий проект136 просмотров
- Простой сайт школы177 просмотров
- Сайт детского сада205 просмотров
- Школьный сайт № 2178 просмотров
- Ресторан суши155 просмотров
- Авто сайт133 просмотра
- Волара140 просмотров
- Химтекс171 просмотр
- Школьный сайт126 просмотров
- Сайт компании143 просмотра
- Живой воздух129 просмотров
- Фасады126 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $350
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга