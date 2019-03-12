Конечно, вы уже слышали о том, что Instagram - идеальная площадка для привлечения дополнительных клиентов. Может, вы даже подумывали заняться продвижением аккаунта своей компании на этой платформе. Но что-то вам помешало.
Не хватает времени?
Сил?
Не знаете, как оформить свой Instagram?
Как привлечь новых подписчиков?
Давайте я помогу вам!
Уже через 3 месяца работы ваш аккаунт будет приносить вам от 10 до 500 клиентов в месяц!
Instagram - мощная бизнес-платформа. Это один из самых посещаемых, охватных, вовлекающих сервисов с платежеспособной аудиторией. Разработчики платформы неустанно трудятся и совершенствуют соцсеть, открывая все новые и новые возможности для бизнеса в Instagram.
А я предельно внимательно изучаю всевозможные тренды и беспрестанно обновляющиеся механики, чтобы гарантировать вам результат.
Меня зовут Дарья. С пяти лет я мечтала стать журналистом и отчаянно исполняла эту мечту. Заинтересовавшись рекламой, хоть и недавно, но семимильными шагами начала строить карьеру в сфере SMM.
Постоянно занимаюсь самообразованием. Прохожу курсы в онлайне, читаю статьи и книги, посвященные рекламе в соцсетях. Прекрасно понимаю, что этой профессии нужно учиться всегда. Успешно занимаюсь пиаром компьютерной игры. Пару месяцев веду и развиваю собственный блог в instagram, посвященный литературе. На данный момент я добилась практически с нуля 3000 подписчиков и достаточно высокого процента вовлеченности аудитории. Стабильно получаю заказы на рекламу в нем, хотя эту цель я даже не преследовала.
Могу:
- Написать захватывающий и продающий текст абсолютно в любом жанре
- Обработать фотографии (есть прессеты, с помощью которых я помогу вам оформить аккаунт в едином стиле)
- Владею английским языком на уровне advanced
- Снимать видеоролики и монтировать их в Adobe Premiere Pro
- Записывать подкасты и монтировать их в Adobe Audition
Чего я НЕ делаю:
Я не накручиваю подписчиков, лайки, просмотры историй в Instagram
Моя цель - не подписчики, а клиенты
Зато я:
- Проведу подробный аудит вашего профиля
- Дам советы по изменению его в лучшую сторону
- Сама оформлю его так, чтобы людям хотелось кликнуть именно на ваш аккаунт
- Разработаю контент-план
- Обеспечу вас качественным контентом, которым вы зачитаетесь
- Проработаю вашу целевую аудиторию (Разговорю ее и влюблю в ваш аккаунт)
Я помогу вам создать стабильно успешный канал продаж для бизнеса!
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