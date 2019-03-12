Администратор Инстаграм

Конечно, вы уже слышали о том, что Instagram - идеальная площадка для привлечения дополнительных клиентов. Может, вы даже подумывали заняться продвижением аккаунта своей компании на этой платформе. Но что-то вам помешало.

Не хватает времени?

Сил?

Не знаете, как оформить свой Instagram?

Как привлечь новых подписчиков?

Давайте я помогу вам!

Уже через 3 месяца работы ваш аккаунт будет приносить вам от 10 до 500 клиентов в месяц!

Instagram - мощная бизнес-платформа. Это один из самых посещаемых, охватных, вовлекающих сервисов с платежеспособной аудиторией. Разработчики платформы неустанно трудятся и совершенствуют соцсеть, открывая все новые и новые возможности для бизнеса в Instagram.

А я предельно внимательно изучаю всевозможные тренды и беспрестанно обновляющиеся механики, чтобы гарантировать вам результат.

Меня зовут Дарья. С пяти лет я мечтала стать журналистом и отчаянно исполняла эту мечту. Заинтересовавшись рекламой, хоть и недавно, но семимильными шагами начала строить карьеру в сфере SMM.

Постоянно занимаюсь самообразованием. Прохожу курсы в онлайне, читаю статьи и книги, посвященные рекламе в соцсетях. Прекрасно понимаю, что этой профессии нужно учиться всегда. Успешно занимаюсь пиаром компьютерной игры. Пару месяцев веду и развиваю собственный блог в instagram, посвященный литературе. На данный момент я добилась практически с нуля 3000 подписчиков и достаточно высокого процента вовлеченности аудитории. Стабильно получаю заказы на рекламу в нем, хотя эту цель я даже не преследовала.

Могу:

- Написать захватывающий и продающий текст абсолютно в любом жанре

- Обработать фотографии (есть прессеты, с помощью которых я помогу вам оформить аккаунт в едином стиле)

- Владею английским языком на уровне advanced

- Снимать видеоролики и монтировать их в Adobe Premiere Pro

- Записывать подкасты и монтировать их в Adobe Audition

Чего я НЕ делаю:

Я не накручиваю подписчиков, лайки, просмотры историй в Instagram

Моя цель - не подписчики, а клиенты

Зато я:

- Проведу подробный аудит вашего профиля

- Дам советы по изменению его в лучшую сторону

- Сама оформлю его так, чтобы людям хотелось кликнуть именно на ваш аккаунт

- Разработаю контент-план

- Обеспечу вас качественным контентом, которым вы зачитаетесь

- Проработаю вашу целевую аудиторию (Разговорю ее и влюблю в ваш аккаунт)

Я помогу вам создать стабильно успешный канал продаж для бизнеса!

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Я дарю вам скидку в 50% на первый месяц работы.