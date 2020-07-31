Admin_Instagram8

Чтобы Ваш аккаунт в Instagram продавал, надо чтобы он грамотно работал. Я знаю, как это сделать

Чем могу быть полезен

Я помогу Вашему проекту наладить и оптимизировать

рутинные процессы, освобожу время для Вашего

профессионального роста и расширения бизнеса, а также для Вашего досуга

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Задачи, которые Вы можете мне делегировать

Визуальное оформление аккаунта Instagram (Важная роль для развития бизнеса в Instagram принадлежит визуальному элементу. В качестве лица бренда в соц.сети выступает оформление аккаунта. Проведу аудит существующего акканута, разберу ошибки, подберу цветовую гамму)

Разработка контент-плана(Это масштабное планирование, разработка и анализ работы с контентом. Ваш контент-план должен быть сбалансированным. Для того, чтобы ваш аккаунт был эффективен, необходимо соблюдать баланс между видами и типами контента.)

Продвижение(Разработка стратегии продвижения, платные и бесплатные методы)

Добавление текстового описание к постам и историям(Всего 40% пользователей смотрят видео Instagram со звуком. Если в ваших постах и историях текстовое описание отсутствует, то, к сожалению, не все смогут понять, о чем идет речь и пролистывают, не вникая, тем самым Вы теряете потенциальных клиентов)

И это далеко не полный список

Более подробно в резюме: http://summary9.tilda.ws/