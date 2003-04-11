Экономия бюджета. Качественно разрабатываю адаптивную верстку и десктопные приложения на основе макетов для ПК. Это позволяет существенно сократить расходы и избежать необходимости заказывать дополнительные макеты дизайна.

Экономия времени. Разрабатываю ботов и приложения для ПК, опираясь на 3-летний опыт. Если техническое задание не охватывает все детали, я самостоятельно прогнозирую логику работы элементов. Минимум вопросов – максимум результата.

Спокойствие. Все доработки и пожелания, не влияющие на основную структуру, уже включены в стоимость. Если вы упустили какие-то мелочи в дизайне или функционале, они будут реализованы по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат