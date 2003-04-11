Adnrey_0

Андрей Adnrey_0

 
22 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Только качественно и в срок - разработка десктопных приложений и ботов.

Технологии:
- Python, Java, C#, c++

Работая со мной вы экономите:

  1. Экономия бюджета. Качественно разрабатываю адаптивную верстку и десктопные приложения на основе макетов для ПК. Это позволяет существенно сократить расходы и избежать необходимости заказывать дополнительные макеты дизайна.

  2. Экономия времени. Разрабатываю ботов и приложения для ПК, опираясь на 3-летний опыт. Если техническое задание не охватывает все детали, я самостоятельно прогнозирую логику работы элементов. Минимум вопросов – максимум результата.

  3. Спокойствие. Все доработки и пожелания, не влияющие на основную структуру, уже включены в стоимость. Если вы упустили какие-то мелочи в дизайне или функционале, они будут реализованы по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат

Связь:

Ответственность:

  • - Готов начать работу сразу после обсуждения деталей.

  • - Всегда довожу проекты до конца, независимо от их сложности.

  • - Строго соблюдаю оговоренные сроки выполнения.

  • - Работаю без предоплаты.

  • - Всегда остаюсь на связи для решения любых вопросов.


* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком