Технологии:
- Python, Java, C#, c++
Работая со мной вы экономите:
Экономия бюджета. Качественно разрабатываю адаптивную верстку и десктопные приложения на основе макетов для ПК. Это позволяет существенно сократить расходы и избежать необходимости заказывать дополнительные макеты дизайна.
Экономия времени. Разрабатываю ботов и приложения для ПК, опираясь на 3-летний опыт. Если техническое задание не охватывает все детали, я самостоятельно прогнозирую логику работы элементов. Минимум вопросов – максимум результата.
Спокойствие. Все доработки и пожелания, не влияющие на основную структуру, уже включены в стоимость. Если вы упустили какие-то мелочи в дизайне или функционале, они будут реализованы по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат
Связь:
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: AndreyP_0
Ответственность:
- Готов начать работу сразу после обсуждения деталей.
- Всегда довожу проекты до конца, независимо от их сложности.
- Строго соблюдаю оговоренные сроки выполнения.
- Работаю без предоплаты.
- Всегда остаюсь на связи для решения любых вопросов.
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком